وفاة أول رئيس قرية بفيروس كورونا في كفر الشيخ (صورة)

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توفي السعيد عبد القادر غطاس، رئيس قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم بكفر. الشيخ، بمستشفي العزل ببلطيم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي كان قد أصيب به قبل عدة أيام ولكن ما سرعان ما تدهورت حالته الصحية فتم نقله لمستشفي العزل وتوفي هناك.



ويعد غطاس، أول رئيس قرية بمحافظة كفر الشيخ يتوفي بفيروس كورونا، حيث لم تسجل المحافظة حتي الأن وفاة أي رئيس قرية أو مدينة ويعتبر غطاس هو أول رئيس قرية يموت بالفيروس.



فيما قدم اللواء أحمد السنوسى،رئيس مركز ومدينة بلطيم، ونواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القرى، ومديرى الإدارات والأقسام، وجميع العاملين بمجلس مدينة بلطيم والوحدات القروية، التعازى فى وفاة المغفور له السعيد عبدالقادر غطاس رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك، الذى وفته المنية اليوم .

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