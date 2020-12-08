أحمد موسى: احتفاء ماكرون بـ السيسى أغضب الإخوان



وأشار موسى إلى أن انحناء ماكرون وعناقه للرئيس السيسي يدل على متانة العلاقة بين البلدين ومكانة السيسي ومدى التقدير والود له من ماكرون.



ومن ناحية أخرى، تحدى موسى أن يخرج تميم أو وزير خارجيته ليتحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أنه يؤويهم ولكن لا يمكنه الحديث عنهم أو المطالبة بالإفراج عنهم.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا والاستقبال الحافل له من قبل نظيره إيمانويل ماكرون تسبب في مشاكل لأعداء مصر من الإخوان والقطريين والأتراك والمنظمات المشبوهة.وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حفاوة الاستقبال في زيارة السيسي لفرنسا وانتشار حرس الشرف غير مسبوق والاحتفاء الذي لاقاه السيسي لم يحدث لأي أحد.وأردف موسى، أن أعداء مصر يتسائلون لماذا تحتفي فرنسا بالرئيس السيسي، مردفا «بكون فرحان وهما زعلانيين».