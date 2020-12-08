رمضان صبحي في المرتبة الأولى كأغلي صفقات الدوري المصري

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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جاء الدولي المصري رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، في المرتبة الأولى بقائمة اغلي صفقات الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2020-2021.

وقُدرت صفقة انتقال رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون إلي الإنجليزي إلي نادي بيراميدز، بنحو 4 مليون إسترليني، أي حوالي 80 مليون جنيه مصري.

وكان رمضان صبحي مُعارًا إلي النادي الأهلي من هيدرسفيلد، لمدة موسم ونصف الموسم، ليقرر الرحيل عن الأهلي، واللعب مع وصيف بطولة الكونفدرالية وثالث ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

بينما حل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد والقادم من الرجاء البيضاوي المغربي، في المرتبة الثانية كأغلي الصفقات، بعدما أتم انتقاله إلى المارد الأحمر بقيمة مليون ونصف دولار، أي حوالي 22 مليون جنيه مصري.

وجاء طاهر محمد طاهر جناح الأهلي الجديد، القادم من المقاولون العرب في المرتبة الثالثة بعدما انتقل في صفقة قُدرت بقيمة 20 مليون جنيه مصري.

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