النصر في ضيافة الزرقا بالقسم الثاني

Advertisements



يحل الفريق الأول للكرة بنادي النصر ، ضيفا على نظيره فريق الزرقا ، في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني



يتطلع الفريقان لحصد الفوز ، بعد تحقيق الانتصار في الجولة الماضية ، ففريق الزرقا فاز على سرس الليان ، ويمتلك 3 نقاط ولديه مباراة مؤجلة أمام طنطا .



أما فريق النصر فلديه طموح البقاء في القمة ، وقد فاز في الجولة الماضية على جمهورية شبين برباعية ، ويمتلك 4 نقاط في المركز الأول .