أستاذ جراحة عظام: النوم على وسادة عالية يؤثر بشكل سلبي على الرقبة (فيديو)

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قال الدكتور محمد يحيى، أستاذ جراحة العظام بجامعة الازهر، ومدير عام مستشفى الأزهر التخصصي، إن النوم على وسادة عالية يؤثر بشكل سلبي على الرقبة، والنوم الصحيح يكون بوسادة تقوم بتغطية المسافة التي تقع ما بين الكتف والرقبة، لافتًا إلى أن النوم على وسادة منخفضة غير مؤذي، طالما أن النائم مرتاح.



وتابع أستاذ جراحة العظام بجامعة الازهر، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد، أن من يعاني من خشونة في الرقبة سيصاب بالآلام عند الجلوس بصورة تقليدية "قاعد مربع"، ولا تؤدي إلي مشاكل، إلا لمن لديه مشاكل في المفاصل.



وأضاف أن الجلوس على الكرسي دون سند الظهر لمسافة طويلة خاطئ تماما،ويؤثر على الفقرات، مضيفًا أن الجلوس لفترة طويلة بدون التحرك يؤثر على العظم والعضلات والمفاصل، مشددًا على ضرورة الحركة بصورة مستمرة.

