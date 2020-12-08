أحمد موسى عن المصالحة مع قطر: "مازلنا نكتوي بنظام قطري إرهابي"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية الذي جاء ردا على أحد الأسئلة حول مساعي المصالحة مع قطر وقال موسى إن كل كلمة في البيان مدققة بعناية ومصر تؤكد على شكرها لمساعي دولة الكويت لعلاج الأسباب التي أدت للمقاطعة.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البيان واضح وقال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية كلمات محددة.

وتابع موسى ان الدعم القطري للإعلام الإخواني الإرهابي لم يتوقف وأنا كمواطن مصري "اكتويت ومازلت اكتوي بنظام قطري إرهابي".

وأوضح انه يجب أن تتخلى قطر عن العملاء والخونة لديها وتوقف بث الأكاذيب فسبق وأحرجت الجميع ولم تلتزم باتفاق الرياض فلابد من الالتزام بالبنود التي طلبتها الرباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فقطر تمول الإرهاب في المنطقة.

أخبار تهمك

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 7 ساعات

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعتين

كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة الا ربع

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 22 ساعة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 7 ساعات

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:35 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

07:02 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر