هيفاء وهبي ترفض الخضوع للقاح كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشفت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ عن موقفها من الخضوع للقاح ضد ​فيروس كورونا​ وقالت إنها ترفض ذلك.

وكتبت مبررة سبب قرارها : "40 سنة أبحاث مستمرة ولا يوجد علاج للإيدز، وعلى الأقل سنتين أبحاث ولا يوجد علاج للسرطان، وأبحاث مستمرة ولا يوجد علاج للبرد العادي، والآن في أقل من سنة اصبح هناك علاج لفيروس كورونا وتريدونني ان اخضع له؟ شكرًا لكن لن افعل ذلك".

يذكر أن آخر أعمال هيفاء هو مسلسل "​اسود فاتح​" من بطولتها وبمشاركة كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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