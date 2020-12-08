مدير عام مستشفى الأزهر: النوم على البطن يؤدي إلى مشاكل في الفقرات (فيديو)

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قال الدكتور محمد يحيى، أستاذ جراحة العظام بجامعة الازهر، ومدير عام مستشفى الأزهر التخصصي، إن الجلوس لمدة طويلة بصورة خاطئة، قد يؤدي إلى وجود كتف أعلى من كتف، وقد يحدث تقوس في الرقبة، مشددًا على ضرورة رفع شاشة الكومبيوتر، لكي تكون في مستوى الرقبة، حتى لا يحدث تقوس في الرقبة.



وتابع أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد، أن تغذية المفاصل لا تحدث إلا بالحركة، لأنه لا توجد أوعية دموية تمر في المفصل،، معقبًا: " الحركة بركة".



ولفت إلى أن النوم على البطن لفترة مستمرة قد يؤدي إلى مشاكل في الفقرات، لافتَا إلى أن أفضل طريقة للنوم هي على الجنب، معقبًا: "النوم على البطن غير محبذ نهائيًا، لأنه يؤثر بالسلب على الفقرات".