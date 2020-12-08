كلوب يمتدح شباب ليفربول

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
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أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبي الريدز الشباب خلال مشاركتهم في مباريات الفريق بالفترة الأخيرة.



ولعب الحارس أليسون والمدافعون ترينت ألكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وجو جوميز أدوارا بارزة في التتويج باللقب في الموسم الماضي، لكن غاب جميعهم لفترات طويلة هذا الموسم ما دفع كلوب للاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي.

واندمج كيرتس جونز ونيكو وليامز وريس وليامز مع الفريق الأول بسلاسة، كما عوض كويفين كيليهر غياب أليسون وحافظ على نظافة شباكه مرتين في مباراتين.

وأبلغ كلوب الصحافيين قبل مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء "واجهنا بعض المشاكل مع الإصابات وهذا واضح وخسرنا لاعبين من أعلى مستوى".

وأضاف "عندما يغلق باب يفتح باب آخر وكنا بحاجة إلى لاعبين مناسبين لاستغلال الفرص وجميع الشبان فعلوا ذلك".

وتابع "يمكنني الإشارة إلى كل الفتية. ريس ظهر بأداء استثنائي في دوري الأبطال حتى الآن ولعب نيكو بشكل جيد في مباراتين متتاليتين ويبدو كيرتس كما لو أنه يلعب منذ عشر سنوات في النادي وكويفين موهوب دائماً، لكن يملك الآن فرصة إظهار قدراته في منافسات كبرى.

"دونهم كان من الممكن أن نخسر وأشكر الرب لأنهم كانوا في حالة استعداد جيدة ولهذا تمكنا من الاعتماد عليهم".

وضمن ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات مقابل نقطة واحدة لميتيلاند في المركز الأخير. 

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