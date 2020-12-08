الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة المصرى البورسعيدى الأحد المقبل فى أول جولات مسابقة الدورى المحلى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها الكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف.

كما تطرق التدريب لتدريبات على التسديد قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفتى على إصلاح الأخطاء.

وعلى هامش المران ، حرص أحمد مصطفى وحازم مرسى على متابعة المران من خارج الخطوط بعد تأكد غيابها عن الديربى بسبب الإصابة.

وعقب نهاية المران ، خصص البرازيلى ريكاردو المدير الفنى تدريبات إضافية للخماسى أرى بابل و أحمد مدبولى وفخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى ومدحت فقوسة.

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