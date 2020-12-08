محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، التشغيل التجريبي لترعة قوتة بنطاق مركز يوسف الصديق بعد الانتهاء من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول 28 كيلو متر، للتأكد من توافر مياه الري اللازمة لري الأراضي الزراعية الواقعة فى النهايات.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال تفقده التشغيل التجريبي لترعة قوتة، وجه وكيل وزارة الموارد المائية والري، بعمل شبكات حديدية يتم وضعها على كافة غرف التفتيش الموجودة بطول الترعة، لحمايتها من إلقاء أي مخلفات داخلها، وذلك للحفاظ على انسياب المياه بشكل دائم.

وأضاف أن مديرية الري انتهت من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول نحو 28 كيلو متر للحفاظ على المياه من التسرب، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة التغذية، وعمل فتحات التغذية الخاصة لخدمة نحو 16 ألف فدان.
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لترعة قوته بعد الانتهاء من أعمال التبطين

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