مدير عام مستشفى الأزهر يحذر من "طرقعة الصوابع" لهذا السبب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد يحيى، أستاذ جراحة العظام بجامعة الازهر، ومدير عام مستشفى الأزهر التخصصي، إن "طقطقة" الصوابع مضر جدًا وقد يؤدي إلى تمزق في المفاصل، خاصة حال الاكثار منها، مشددَا على ضرورة تفادي "طرقعة" الصوابع او المفاصل قدر المستطاع.

ولفت أستاذ جراحة العظام بجامعة الازهر، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد، إلى أن حمل حقيبة المدرسة يكون بحملها على الكتفين وليس كتفًا واحدًا، حتى ولو كانت الحقيبة خفيفة، لافتَا إلى أن التحميل على كتف واحد، قد يؤدي الى الكثير من المشاكل في العمود الفقري.

وأشار إلى أن السمنة تؤدي إلى زيادة الوزن على المفاصل، والعضلات بصورة سلبية، معقبًا: "اهم حاجة هي الرياضة التي هي بمثابة سحر لعلاج الكثير من الامراض". 

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