البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على ارتفاع

ارتفعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف وسط مخاوف بشأن مستقبل اتفاق البريكست.





ويتركز اهتمام السوق بشكل كبير على حالة محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.





من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل للاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محاولة أخيرة لتأمين صفقة تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تطرح بريطانيا لقاح كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" اليوم، مما يجعلها أول دولة غربية تبدأ برنامجًا عامًا للتطعيم ضد فيروس كورونا.





ويأتي الارتفاع الهامشي للأسهم الأوروبية على الرغم من تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، وسط تزايد إصابات وباء كورونا.





وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 394 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني طفيفا بنحو 0.05 بالمائة إلى 6559 نقطة.





وزاد "داكس" الألماني بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 13278 نقطة، في حين هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5561 نقطة.