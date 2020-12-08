اجتماع تنفيذي لمتابعة استعداد كأس العالم 27 لكرة اليد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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عقد اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية مؤتمرًا مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة كأس العالم ٢٧ لكرة اليد للرجال مصر ٢٠٢١، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم، والاستعدادات المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نظرًا لكونها حدث هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية.

وشدد المحافظ على ضرورة أن نعمل جميعا كفريق واحد متكامل بهدف موحد وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليدن لافتًا إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.

وفي هذا الإطار عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة خاصة أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على الطريق، وأعمال الصرف الصحي وتجهيز السيارات والبدالات اللازمة، فضلا عن توفير عدد كاف من معدات النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.
اجتماع تنفيذي لمتابعة استعداد كأس العالم 27 لكرة اليد
اجتماع تنفيذي لمتابعة استعداد كأس العالم 27 لكرة اليد
اجتماع تنفيذي لمتابعة استعداد كأس العالم 27 لكرة اليد
اجتماع تنفيذي لمتابعة استعداد كأس العالم 27 لكرة اليد

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