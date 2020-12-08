إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يشتريان عقارا بـ30 مليون دولار

بعد قضاء أربع سنوات في واشنطن تتجه إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر جنوبا، حيث تشير الأنباء إلى أنهما سيشتريان عقارا بقيمة 30 مليون دولار في منطقة Billionaire's Bunker.

وذكر موقع "Page six" أن ابنة الرئيس الأمريكي الكبرى، وكبيرة مستشاري البيت الأبيض وزوجها وقعا على عقد لشراء أرض في جزيرة إنديان كريك بولاية فلوريدا بمنطقة منعزلة على مساحة 1.8 فدان وتتميز بواجهة بحرية بطول 200 قدم.

يذكر أن إيفانكا وكوشنر انتقلا من مدينة نيويورك إلى حي كالوراما بواشنطن مع أطفالهما الثلاثة في عام 2017 بعد انضمامها إلى إدارة والدها فيما لا يزال الزوجان يمتلكان شقتهما في بارك أفينيو.