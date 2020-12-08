بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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حرصت النجمة ليلى علوي، على حضور فاعليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وظهرت ليلى علوي، متألقة على الريد كاربت بفستان من اللون الأسود القصير وشعر منسدل.

ومن الجدير بالذكر أن كان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وتكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، والنجمة منى زكي.
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة
بالأسود.. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة

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