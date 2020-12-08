خبير استراتيجي: لا يوجد اتفاق حتى الآن حول تسوية الأزمة القطرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن هناك عدة رسائل يعكسها بيان وزارة الخارجية بشأن جهود أمير الكويت في المصالحة بين الرباعي العربي وقطر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بيان وزارة الخارجية اتسم بالمهنية الشديدة.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام أنه لم يحدث حتى الآن اتفاق حول تسوية الأزمة القطرية وليست الخليجية كما يسوق البعض، لأن قطر هي المتسببة في الأزمة.

وأردف أن مصر داعمة لحل الأزمة ولا مانع لديها من التسوية والمصالحة مع قطر بشرط وجود ثقة في تعهدات الدوحة بعدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

وذكر الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أن مصر طرف رئيسي في التضرر من التصرفات القطرية.

وأشار إلى أن مصر ليس لديها أي نوازع عدوانية مع أي دولة، لافتا إلى أن ما يهم مصر مصالحها الوطنية ودرء أي مخاطر تحيك بحلفائها.

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