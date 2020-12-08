ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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حرصا كلًا من المخرجة ساندرا نشأت، والسيناريست تامر حبيب، على حضور فاعليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وظهرت ساندرا نشأت، بإطلالة هادئة بنطلون من اللون الأسود، وبلوزة من اللون البمبى الهادىء، وشال من اللونين.

كما ظهر تامر حبيب، بإطلالة من اللون الأسود البنطلون، والبالطو الطويل، والتقطوا الصور على الريد كاربت.

ومن الجدير بالذكر كان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
ساندرا نشأت وتامر حبيب في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

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