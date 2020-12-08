أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
حرص عدد من نجوم الفن على حضور فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي كما حرصو أيضا على حضور فعاليات المهرجان منذ بدايته.

وكان من أبرز الحضور الفنانة رانيا يوسف ودرة وعدد من الفنانين الصاعدين.

ويحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لأهميته وتم تكرم الفنانة منى زكي ووحيد حامد في الدورة الـ42 من المهرجان وتألق عدد من الفنانين أثناء حضورهم حفل الإفتتاح والذي أقيم يوم 2 ديسمبر.
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي
أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينما منى زكى الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعتين

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ 42 دقيقة

كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

منذ ساعة و 15 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعتين و 17 دقيقة

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بشرى تبهر الجميع بفستان متألق على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة

ليلى علوي تثير الجدل بفستان "فاقع" في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

داليا البحيري من الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

تجهيزات جميلة عوض لثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي

آسر ياسين يتألق مع زوجته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائس

آيتن عامر بفستان أسود في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:35 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

07:02 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر