أبرزهم رانيا يوسف..نجوم الفن يحرصون على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

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حرص عدد من نجوم الفن على حضور فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي كما حرصو أيضا على حضور فعاليات المهرجان منذ بدايته.



وكان من أبرز الحضور الفنانة رانيا يوسف ودرة وعدد من الفنانين الصاعدين.



ويحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لأهميته وتم تكرم الفنانة منى زكي ووحيد حامد في الدورة الـ42 من المهرجان وتألق عدد من الفنانين أثناء حضورهم حفل الإفتتاح والذي أقيم يوم 2 ديسمبر.