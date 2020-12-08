إصابات ووفيات كورونا اليومية في تركيا تسجل رقما قياسيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 211 حالة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15314.

 

كما سجلت تركيا 33198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها حالات بدون أعراض، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى رقم تم الإبلاغ عنه منذ بداية الوباء.

 

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا في أعلى عدد من الحالات اليومية بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

 

وفرضت الحكومة عمليات إغلاق كاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع لمكافحة الارتفاع الحاد في الوفيات والإصابات.

 

ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول دول العالم، فقد تجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي في تركيا 900 ألف، فيما تجاوز عدد الوفيات 15 ألفا.

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