نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الإعلامي محمد فاروق، أن يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض التجديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد رحيل المجلس السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أوباما يرى أن هناك تخبطا إداريافى الفترة الحالية لا سيما بعد فشل إبرام صفقات إلى جانب اقتناعه بعدم حصوله على الراتب الذي يريده".

وتابع: "يرغب أوباما فى الحصول على 12 مليون جنيه سنويا وأبلغ اللاعب عضو شرف نادي أهلي جدة بالانتقال إلى صفوف الفريق فى يناير المقبل"


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