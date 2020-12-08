نهضة بركان يتعادل مع المغرب الفاسي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
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فرض المغرب الفاسي الوافد الجديد التعادل 1-1 على مضيفه نهضة بركان اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الثانية من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وضع المهاجم علاء الدين أجراي، لاعب نهضة بركان السابق، فريقه المغرب الفاسي في المقدمة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ولم يفرح الفريق الزائر بهذا التقدم طويلاً. وبعد دقيقة واحدة سدد العربي الناجي لاعب وسط نهضة بركان كرة ساقطة ليضعها الحارس خالد كبيري علوي في مرماه بالخطأ بعد أن أخفق في الإمساك بها.

ويتقاسم الفريقان، اللذان تبادلا السيطرة على مجريات اللعب، الصدارة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل.

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