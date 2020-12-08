قطع المياه عن شبين القناطر بسبب عطل مفاجئ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه القليوبية، أنه نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500مم زهر مرن، بمدينة شبين القناطر، تقرر قطع المياه عن مناطق "الوكلاء، والدلتا، وعزبة أبو خضرة"، غدا الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة، وستوفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.

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