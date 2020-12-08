بحجة توفير فرص عمل.. ضبط شخص إحتال علي ٦ مواطنين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج – كائنة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية - سبق إتهامه فى 20 قضية متنوعة، ومحكوم عليه فى 5 قضايا آخرى) لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية بمرتبات مجزية، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم. 

أمكن الإستدلال على (6) مواطنين من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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