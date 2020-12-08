نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اقتصادية رسمية اليوم نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9.22% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 5.21% سنويا بعد نموه بمعدل 8.28% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي، حسب وكالة الانباء الالمانية.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نموا ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي متوافقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 2.8% خلال الربع الثاني.

وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2.3%، بعد تراجع بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني.

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