سيولة البورصات الإماراتية تقفز إلى 3.3 مليار درهم خلال 3 جلسات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
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قفزت قيمة سيولة التداولات في أسواق المال الإماراتية إلى نحو 3.3 مليار درهم خلال 3 جلسات منها 1.15 مليار درهم سجلت في جلسة اليوم " الثلاثاء " التي شهدت نشاطا كبيرا دفع بالمؤشرات العامة لتخطي نقاط مقاومة جديدة في خطوة عكست استمرار مسيرة الصعود القوي التي بدأت خلال الأسابيع القلية الماضية.

ومع تواصل مسيرة الصعود فقد أضافت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 6.5 مليار درهم إلى خزينة مكاسبها في ختام الجلسة.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي تخطى حاجز 2500 نقطة بالغا 2532 نقطة بنمو نسبته 2 %، في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5062 نقطة بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة مع اليوم السابق.

وشهدت جلسة " الثلاثاء " انضمام المزيد من الأسهم إلى قائمة الرابحين وذلك بالتزامن مع استمرار الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك مسيرة صعودها إلى مستويات سعرية جديدة وهو ما شجع المزيد من المستثمرين على الاستثمار فيها.

وارتفع سهم إعمار العقارية إلى 3.59 درهم بنمو نسبته 3.5% تقريبا وسط تداولات تجاوزت قيمتها 92 مليون درهم، وتبعه في نفس الاتجاه سهم إعمار للتطوير المغلق عند 2.90 درهم وداماك 1.42 درهم.

من جانبه ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.57 درهم ودبي للاستثمار إلى 1.44 درهم وسهم السوق إلى 93 فلسا.

وعلى الاتجاه الآخر فقد ارتفع سهم الدار العقارية إلى 3.25 درهم وبنك أبوظبي الأول إلى 13.08 درهم والشركة العالمية القابضة إلى 40.5 درهم،كما صعد سهم أركان إلى 86 فلسا والواحة إلى 1.15 درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 1.15 مليار درهم تقريبا فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 719 مليون سهم نفذت من خلال 10424 صفقة.

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