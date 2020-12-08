20 لاعبا بقائمة طنطا لمواجهة سرس الليان بالقسم الثاني

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
نورهان قضل
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أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لمواجهة سرس الليان ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة ضم 20 لاعبا، وجاءت قائمة طنطا ضد سرس الليان كالآتي:-
في حراسة المرمي: محمد فتحي، محمد موسى.
خط الدفاع: سليمان عبدربه، إبراهيم فاضل، أحمد اشرف، ساهر عبدالمنعم، مصطفي هاني، أحمد فهمي.
خط الوسط: عصام عادل، محمد الشاذلي، السيد أبو امنه، إبراهيم رخا، محمد زيكو، شهاب فتحي، محمود صلاح، عبدالرحمن الدح.
خط الهجوم: محمد جودة، كريم أسامه، محمود كرم، سعيد حسن.

ويدخل طنطا اللقاء بلا رصيد من النقاط محتلا المركز قبل الأخير، أمام سرس الليان فيحتل المركز السادس برصيد 3 نقاط.

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