موعد مباراة ليفربول ضد ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا

تقام يوم غداً الأربعاء موقعة ليفربول ضد ميتييلاند والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد م أم سي أيتش لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.





وقبل اللقاء كان ليفربول ضد ضمن تأهله للدور المقبل بعد حصوله على إثني عشر نقطة من خمسة مباريات فيما لم يحصل الفريق الدنماركي سوى على نقطة يتيمة.









تنطلق مباراة ليفربول ضد ميتييلاند الدنماركي في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.



