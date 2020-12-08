لجنة التخطيط في الأهلي تدرس تعديل لائحة الفريق

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تدرس لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح  تعديل لائحة الفريق الخاصة بالمباريات الإفريقية قبل إنطلاق النسخة الجديدة.

وتهدف لجنة التخطيط من هذا التعديل تشجيع لاعبي الفريق على الإجتهاد ومواصلة المسيرة القوية للمارد الأحمر الذي نجح في الإحتفاظ بالنسخة الأخيرة على حساب الزمالك.

ويترقب الجميع اجتماع لجنة التخطيط مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بحضور سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي خلال الأيام وذلك عقب العودة من رحلة النيجر ومواجهة فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الحالي في مباراة الذهاب في دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك للاتفاق على الصيغة الجديدة للائحة بناء على رؤية المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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