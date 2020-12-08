كونتي يرد على نظرية المؤامرة بين ريال مدريد ومونشنجلادباخ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أنه يرفض تكهنات لوسائل إعلام إيطالية عن احتمال حدوث اتفاق من تحت الطاولة في مباراة ريال مدريد وبروسيا منشنغلادباخ، قد يحرم فريقه من التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم واصفا هذه التكهنات بأنها محبطة.


ويحتاج فريق المدرب كونتي للفوز على ضيفه شاختار دونيتسك غداً الأربعاء في آخر مباراة لهما بالمجموعة الثانية ليكون لديه أي فرصة لاحتلال أول مركزين.

لكن إذا فاز إنتر وتعادل ريال مدريد مع مونشنغلادباخ في المباراة الأخرى بالمجموعة غداً فان الريال ومونشنغلادباخ سيتأهلان.

وراجت تقارير في وسائل إعلام إيطالية عن نظرية المؤامرة، ورداً على سؤال حتمي إذا كان يخشى أن يحدث هذا الأمر في المباراة الأخرى قال كونتي "نلعب في دوري الأبطال. نحن نتحدث عن أندية كبيرة. لست قلقاً على الاطلاق بشأن ما قد يحدث في مدريد. دعونا لا نتحدث عن المباريات الأخرى. أتمنى ألا تركز وسائل الإعلام كثيرا على الشائعات التي تتحدث عن اتفاق لتحقيق نتيجة تصب في صالح الفريقين. إنه أمر محبط أن نسمع هذا الكلام. إنها مجرد تكهنات لكن إنتر وشاختار وريال ومونشنغلادباخ سيلعبون من أجل الفوز".

ويتصدر مونشنغلادباخ المجموعة بثماني نقاط يليه ريال مدريد وشاختار بسبع نقاط لكل منهما بينما يملك إنتر خمس نقاط.

وعلى أي حال فان التعادل سيكون مفيداً لريال ومونشنغلادباخ حال فوز إنتر. وإذا تعادل ريال ومونشنجلادباخ وفاز شاختار أو تعادل فان الفريق الأوكراني سيتأهل مع مونشنغلادباخ.

وفاز إنتر 5-0 على شاختار في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي الموسم الماضي في اغسطس اب لكنهما تعادلاً دون أهداف في المباراة السابقة في المجموعة.

وقال كونتي "إنه فريق جيد جدا بقيادة مدرب رائع. يملك لاعبوه قدرات فنية كبيرة ويتمتع بعضهم بالسرعة".

أخبار تهمك

تعرف على قائمة برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعة

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعة و 19 دقيقة

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعة و 14 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

06:05 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر