تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري









أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد أول 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.





حيث يستهل الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نظيره المقاولون العرب، يوم السبت المقبل.





وحصد الزمالك المركز الثاني الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، الذي توج به الأهلي.





كما ودع الزمالك بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من طلائع الجيش في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة من غريمة التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



