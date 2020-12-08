تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد أول 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.

حيث يستهل الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نظيره المقاولون العرب، يوم السبت المقبل.

وحصد الزمالك المركز الثاني الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، الذي توج به الأهلي.

كما ودع الزمالك بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من طلائع الجيش في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة من غريمة التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا المقاولون الزمالك اليوم الزمالك

أخبار تهمك

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعة و 14 دقيقة

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ ساعة و 11 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على قائمة برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني بالدوري الممتاز

9 مواجهات نارية لا تفوتك في الدوري المصري.. تعرف على مواعيدها

ميتشو يرد على انتقادات الزملكاوية بعد خسارة السوبر

موعد مباراة الزمالك القادمة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

06:05 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر