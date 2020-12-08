خطوات الاستعلام عن تركيب العداد الكودي

منذ ان فتحت وزارة الكهرباء باب تلقي طلبات تركيب العداد الكودي مسبوق الدفع، كثر السؤال حول خطوات الاستعلام عن تركيب العداد الكودي، ما دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر لنشر فيديو إرشادي يتضمن خطوات التقديم بشكل رسمي، على عداد كودي بعد انطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك عبر صفحتها الرسمية وموقعها الرسمي .eehc.gov.eg/eehcportal/، وننشر في السطور التالية كل ما يهم المواطنين حول هذا الأمر





خطوات الاستعلام عن تركيب العداد الكودي





وتتمثل خطوات الاستعلام عن تركيب العداد الكودي وكذلك التقديم لتركيبه كالتالي:





لابد من الدخول إلى موقع القابضة للكهرباء من هنــــــــا

ثم بعد بعد ذلك لابد من اختيار منصة الخدمات الموحدة.

بعد ذلك يجب تسجيل الدخول لأول مرة وتعيين كلمة مرور.

سيتم التحويل إلى الصفحات الخدمات الإلكترونية.

أو الاستعلام إذا كان المستخدم قد قام بتسجيل حساب من قبل.

يكون الاستعلام عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.

كتابة كلمة مرور.

ثم إدخال رقم بطاقة الرقم القومي لمعرفة موقف المستعلم.

الضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات

إدخال نوع العداد المطلوب تركيب العداد لها، وتحديد ما إذا كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أو إدارية أو خدمات.

تحديد عدد الوحدات بالنسبة للعمارات.





تنبيهات هامة





يجب مراعاة عدة أمور عند التسجيل أو الاستعلام حتى لا يتم رفض الطلب، وهي:

يشترط عدم اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة.

لابد أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة.

يجب أن يكون الاسم رباعي.



