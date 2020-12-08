جومانا مراد وليلى علوي أول الحاضرين لفيلم "عنها" بمهرجان القاهرة

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حرصت الفنانة ليلى علوى، وجومانا مراد وزوجها، على حضور العرض الخاص لـ فيلم "عنها" للمخرج إسلام العزازى فى اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية، كما حضر جميع صناع الفيلم.



حيث نفدت تذاكر الفيلم "عنها" في عرضه الأول العالمي في المسابقة الدولية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما نفدت تذاكر العرض الثانى للفيلم فى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح النافورة.



وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التى تفقد زوجها الأربعينى الذى تعشقه فى القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسى والحراك الشعبى لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.



فيلم "عنها" من بطولة، ندى الشاذلى، فدوى عابد، صلاح فهمى، وأحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، وإخراج وسيناريو اسلام العزازى.