بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".



طقس الأربعاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

