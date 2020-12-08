بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".

طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء
بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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