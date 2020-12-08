لجنة المسابقات تحدد ميعاد مباراة الجزيرة والحمام المؤجلة بالقسم الثاني

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ارسلت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم فاكسا لأندية الحمام والجزيرة، تفيد بتحديد موعد مباراة الفريقين والتي تأجلت بالجولة الأولى لسوء الأحوال الجوية بمجموعة بحري.



وجاء بنص الفاكس أن لقاء الفريقين يقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المدينة الشبابية بأبوقير بالاسكندرية، في الثانية والنصف مساءا.



يذكر أن الحمام يحتل المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة، ويحتل الجزيرة المركز الأخير بعد هزيمتة في مباراتة الوحيدة أمام حرس الحدود بثلاثية.



وتم تعديل مواجهات الأسابيع التالية للمجموعة الثالثة حيث تقام مباريات الأسبوع الرابع يوم السبت الموافق 19 ديسمبر بدلا من الثلاثاء 15 ديسمبر، وتحدد ميعاد الأسبوع الخامس والذي سيقام الخميس 24 ديسمبر بدلا من الأثنين 21 ديسمبر، ويقام الأسبوع السادس الأربعاء 30 ديسمبر بدلا من الأحد 27 ديسمبر.



وتحدد للأسبوع السابع يوم 5 يناير بدلا من السبت الثاني من يناير القادم، وتقام مباريات الجولة الثامنة الأثنين 11 يناير بدلا من السبت التاسع من يناير، وتحدد ميعاد الجولة التاسعة لتقام الأحد 17 يناير بدلا من الخميس 14 يناير.