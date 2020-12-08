رئيس جامعة عين شمس يلتقي علماء الجامعة المختارين ضمن أفضل علماء العالم



كما استعرض ا. د. احمد البنا مراحل التصنيف الدولي لجامعة عين شمس منذ عام 2017، وكيفية تطوير مراكز الجامعة في التصنيفات الدولية.

التقي الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السادة علماء الجامعة الذين شملهم تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن افضل 2% من علماء العالم، بحضور ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د اشرف عمر عميد كلية الطب، ا. د محمد رجاء عميد كلية العلوم، ا. د خالد أبو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، ا. د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير قطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمى، اد اسامة منصور وكيل كلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د احمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي، ا. د رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لوحدة تقنية المعلومات.حيث وجه ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة الشكر والتقدير لما بذله علماء جامعة عين شمس من عمل وجهد من خلال الانتاج العلمي الغزير والمتميز والذي ظهر جليا في تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، واضاف سيادته بوجود تحسن على مستوى الجامعة ككل ولكن طموحنا اكبر من ذلك بكثير، مشيرا ان هناك تطوير هائل سوف تشهده كافة كليات الجامعة في الفترة المقبلة.كما اصدر سيادته قرارًا بضم هذه النخبة من العلماء للمجلس البحثي للجامعة، من اجل تبادل الأفكار والرؤي لزيادة العدد العام القادم وكذلك للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في مجال البحث العلمي، والعمل كفريق واحد في سبيل اعلاء قيمة العلم ورفعة جامعة عين شمس.وطالب ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بوضع استراتيجية لأبحاث الطلاب وتشجيعها وكذلك الاستشهاد بمراجع الجامعة وابحاثها والقاء الضوء عليها، مشيرا الي تقدم جامعة عين شمس في العديد من التصنيفات العالمية.واعرب ا. د هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته بما حققه علماء جامعة عين شمس، مؤكدا انهم قاطرة البحث العلمي بكافة كليات الجامعة.