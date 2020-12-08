مهرجان "انتي لسة في عهدتي" يقترب من المليون الثاني على "يوتيوب"

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اقترب مهرجان "انتي لسة في عهدتي" من ال1 ونص مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان "انتي لسة في عهدتي" غناء حلقوقو ومودي أيمن، وجرافيك ديزاينر باندا وعلاقات عامة حمو روكا.



ويضم مهرجان "انتي لسة في عهدتي" بعض الكلمات منها "راحت علا أنا أحباب عليا معكننه كل الوشوش متلونة مبقتش أحس خلاص حب إيه دول بياعين لاي غلطة مستنيين في الضهر حطولي السكانين وكرهت كل الناس قلبي اتجرح ولا يوم فلح".







