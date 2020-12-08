قرار بضم أعضاء جدد لمجلس جامعة عين شمس البحثي



ومن كلية العلوم ا. د محمد سيد عطية الاستاذ بقسم الكيمياء، ا. د حمدي حسنين الاستاذ بقسم الكيمياء، ا. د سيد ثابت الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، ا. د محمد عبد الحي الاستاذ بقسم الكيمياء، ا. د محمد عبد الحميد الاستاذ بقسم الكيمياء، ا. د عادل محمد عوض الاستاذ بقسم الفيزياء، ا. د السيد احمد الدهشان الاستاذ المساعد بقسم الفيزياء، ا. د سعد السيد الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، ا. د محمد مجدي الاستاذ بقسم النبات، ا. د عبد الله سامي المدرس بقسم الحشرات.



ومن كلية التربية ا. د محمود النحاس الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، ا. د مني مصطفي الأستاذ بقسم الكيمياء، ا. د مجدي شبل الأستاذ بقسم الكيمياء، ا. د علاء الدين عبد الحليم الاستاذ بقسم الفيزياء، ا. د ايمان زكريا الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية.

أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بضم علماء الجامعة الذين اختيروا ضمن افضل علماء العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية إلي مجلس جامعة عين شمس البحثي وهم: ا. د عبد الناصر سنجاب الاستاذ المتفرغ بقسم العقاقير، ا. د خالد ابو زيد الاستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية، ا. د ابتهال الدمرداش استاذ ورئيس قسم الادوية والسموم، ا. د اسامة احمد بداري الاستاذ بقسم الصيدلة الاكلينيكية، ا. د رانيا حتحوت الأستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، ا. د احمد حامد امين الاستاذ المساعد بقسم الصيدلة الاكلينيكية، ا. د مها نصر الاستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية من كلية الصيدلةومن كلية الهندسة ا. د هاني محمد حسنين الاستاذ بقسم هندسة القوي والالات الكهربية، ومن كلية الطب ا. د اشرف فوزي الاستاذ بقسم النساء والتوليد، ا. د علي محمد زكي الاستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي.