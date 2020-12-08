وزيرة التعاون الدولي تكشف عن أهم المشروعات التي تم إبرامها مع فرنسا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن أهم المشروعات التي تم إبرامها مع الجانب الفرنسي خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى باريس، وأبرزها توقيع اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية لتمويل مشروعات بـ517 مليون يورو في عدة مجالات.

وقالت "المشاط" في مداخلة هاتفية لفضائية TeN، مساء الثلاثاء، إن عام 2020 كان مختلفًا تماما وصعب على جميع دول العالم، ولكن مصر اثبتت أنها مختلفة ففي جميع التقارير الدولية سواء الصادرة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي، كان النمو الاقتصادي في مصر إيجابي وتوقعات 2021 إيجابية أيضا على خلفية تنفيذ المشروعات المختلفة ما يحقق جذب للاستثمار في مصر من خلال الشركات الدولية المختلفة.

وأضافت "المشاط" أن الزيارة المصرية لفرنسا يؤكد الإقرار بالدور الاقتصادي لمصر في المنطقة، والتطوير الحاصل في قطاعات الدولة المصرية، والرئيس أكد في أكثر من لقاء ما حققته مصر بالحفاظ على المواطنين من كورونا وعدم توقف سوق العمل ومسيرة التطوير في المشروعات المختلفة، للحفاظ على العمالة، والحقيقة تجربة مصر أشاد بها كثير من المؤسسات الدولية ما يخلق فرص واسعة للاستثمار.

وأكدت "المشاط" أن الشركات الفرنسية التي تقوم على تنفيذ مشروعات عديدة جدا رسمية هي شركات قطاع خاص.

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