جوارديولا يتحدث عن مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إنه "لن يكون مضطراً لإراحة لاعبين في مباراته على أرضه ضد أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الأربعاء"، رغم أن فريقه حسم صدارة المجموعة الثالثة ويواجه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع الأسبوع.


وحسم السيتي صدارة المجموعة بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه بورتو الأسبوع الماضي وقال غوارديولا إن "رغم قدرته على إشراك تشكيلة شابة، فإنه لن يشعر بأي تأنيب ضمير إذا أشرك تشكيلة مكتملة قبل قمة مانشستر يوم السبت المقبل".


وأبلغ غوارديولا الصحافيين "الكل لعب العديد من الدقائق، ومثلما قلت سنلعب من أجل الفوز. لا أتبع سياسة التناوب، أنا أشرك اللاعبين الأفضل حالاً وأقرر ما هي أفضل تشكيلة للمباراة.


"لا يوجد فريق لكل بطولة. في الأيام القليلة الماضية كل اللاعبين كانوا جاهزين باستثناء اثنين أو ثلاثة. إذا لعب أحدهم العديد من الدقائق ويواجه العديد من المشاكل فسأدرس إراحته بالطبع لكن اليوم كل اللاعبين جاهزين".


وأضاف "لن أقول إن هذا اللاعب لن يلعب لأنني أفكر في مباريات أخرى. الفريق الذي سيلعب غدا يمكنه اللعب ضد يونايتد. أرغب في الانتصار. بعد الخميس أو الجمعة سأبدأ التفكير في لقاء يونايتد".


ومن المنتظر أن يعود سيرجيو أجويرو للتشكيلة بعد تعافيه من إصابات مزعجة.


وشارك المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم في أكتوبر (تشرين الأول) بعد خضوعه إلى جراحة في الركبة لكنه غاب عن آخر ثلاث مباريات لسيتي بسبب شعوره ببعض المتاعب.


وقال غوارديولا "سنقرر غداً. ربما يكون سيرجيو على مقاعد البدلاء. سيتدرب اليوم وسنرى رد فعله غداً. الشيء الجيد هو أنه كان ضمن المجموعة في آخر ثلاثة أو أربعة أيام".

أخبار تهمك

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ أقل من ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 6 ساعات

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ 42 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ 19 دقيقة

تعرف على قائمة برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

06:00 م

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

06:05 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر