اخصائية توضح طرق خفض الوزن لمن تعاني من تكيس المبايض

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قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن خفض الوزن لمن تعاني من تكيس المبايض، يكون بمنع تناول الشوايات والسكريات تمامًا، معقبة: "مريضة التكيس لو معملتش كده، مش هتخس خالص".



وتابعت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مريضة التكيس يكون لديها تراكم في الدهون في الجزء السفلي في منطقة الوسط، ويكون لديها شعر في الوجه، وقد يظهر لديها ذهن، وبشرة لدهنية.



وأشارت إلى أن تكيس المبايض يمنع الانجاب، وخفض الوزن في هذه الحالة يساعد على الإنجاب بصورة كبيرة للغاية، مشيرة إلى أنه تسعد بصورة كبيرة عند خفض وزن الاطفال، وخفض وزن السيدات التي تعاني من تكيس المبايض.



ولفتت إلى أن تكيس المبايض يعني ان المبايض لا تستقبل الهرمونات المحفزة، فينتج المبيض عدد من البويضات الغير مكتملة الحجم، بدلًا من نمو بويضة واحدة مكتملة النمو، ومن هنا تأتي مشكلة تكيس المبايض.

