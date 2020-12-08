ريال مدريد لا يخسر مع زيدان في المباريات الحاسمة

وصف ريال مدريد الإسباني مباراته الحاسمة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني غدا الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأنها مباراة "نهائية"، وقد أبدى ثقة في القدرة الكبيرة للمدير الفني زين الدين زيدان على تحقيق النتائج المرجوة في المواجهات الحاسمة التي تحمل شعار لا بديل عن الفوز.





وخاض ريال مدريد تسع مباريات نهائية تحت قيادة زيدان، وحقق الفوز فيها جميعا.





ورغم أنه لا يمكن مقارنة مباراة الغد المقررة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالمباريات النهائية التي خاضها ريال مدريد تحت قيادة زيدان، ومنها ثلاث في دوري الأبطال واثنتان في كأس العالم للأندية واثنتان في كأس السوبر الأوروبي واثنتان في كأس السوبر الإسباني، يعلق ريال مدريد أماله بشكل كبير على قدرة زيدان على تحقيق النتائج المطلوبة في أبرز المباريات.





ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط ويليه شاختار دونيتسك الأوكراني وريال مدريد برصيد سبع نقاط لكل منهما، بينما يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الرابع الأخير برصيد خمس نقاط.





ولا بديل عن الفوز أمام ريال مدريد في مباراة الغد حيث أن التعادل سيحسم تأهل مونشنجلادباخ، لكنه سيربط مصير ريال مدريد في البطولة بنتيجة المباراة الأخرى بين شاختار دونيتسك وإنتر ميلان.





وكثيرا ما نجح زيدان في تصحيح مسار الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية بعد فترات إخفاق، مثلما قاد الفريق للفوز على برشلونة 3 / 1 في عقر داره هذا الموسم، بعد تلقي ريال مدريد هزيمتين متتاليتين أمام قادش صفر / 1 في الدوري وأمام شاختار دونيتسك 2 / 3 في دوري الأبطال.





وكان زيدان يعاني من ضغوط مماثلة قبل مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في إيطاليا، حيث جاءت المواجهة بعد خسارة ريال أمام بلنسية 1 / 4 وتعادله مع فياريال 1 / 1 ، لكن الفريق الملكي تغلب على إنتر ميلان في عقر داره 2 / صفر ليخمد زيدان حينها الشائعات حول اقترابه من الرحيل عن منصبه.





وتراجع رصيد زيدان بشكل كبير وتزايدت الضغوط عليه بعد هزيمة ريال مدريد أمام شاختار دونيتسك في الاسبوع الماضي، لكن الفريق استعاد توازنه مجددا بفوز صعب على أشبيلية 1 / صفر يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.





ولعب فينيسيوس جونيور دورا بارزا في تحقيق هذا الفوز، حيث سدد الكرة التي اصطدمت بحارس مرمى أشبيلية وسكنت شباكه.





ورغم أن فينيسيوس لم يكن يحظى دائما بدعم كبير من زيدان، يرجح أن يشارك أساسيا في مباراة الغد إلى جانب كريم بنزيمة.





ويجب على زيدان الاختيار ما بين ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز ورودريجو من أجل استكمال خط الهجوم، في الوقت الذي يدرك فيه أنه سيواجه اللوم والانتقادات في حالة عدم سير الأمور بشكل جيد، بغض النظر عن اختياراته للتشكيل.





وقال زيدان عقب المباراة أمام أشبيلية :"هكذا هي الأمور ولن تتغير. نعرف أنه عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، نواجه الانتقادات."





وأضاف :"علينا فقط محاولة التفكير بشكل إيجابي. ندرك أننا بحاجة إلى الاتساق، وهذا ما نحاول تحقيقه."





ويمكن لزيدان الاستفادة من العناصر الأكثر خبرة في مباراة الغد، حيث ينتظر عودة النجم سيرخيو راموس إلى قلب الدفاع كما يمكنه الاعتماد على رافاييل فاران ولوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.





ويكفي مونشنجلادباخ التعادل في مباراة الغد كي يحسم تأهله، وكان الفريق تعادل مع ريال مدريد 2 / 2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا.





وسقط مونشنجلادباخ في فخ التعادل أمام فرايبورج 2 / 2 يوم السبت الماضي في الدوري، لكن ماركو روزه مدرب مونشنجلادباخ قال إن الفريق كان بإمكانه تحقيق الفوز.





وقال روزه :"حصدنا نقطة والآن نرغب في توجيه طاقتنا لمباراة يوم الأربعاء المقررة في مدريد."





وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة نفسها، يعلق إنتر ميلان أماله على نجم الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل أربعة أهداف في البطولة الأوروبية وثمانية في الدوري الإيطالي.





ولا يزال إنتر ميلان يتمسك بأمل التأهل، والذي سيتحقق في حالة تحقيق الفوز، لكن بشرط عدم انتهاء مباراة ريال مدريد ومونشنجلادباخ بالتعادل.





وقال أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان: "روميلو لا يزال بإمكانه التحسن. لقد وصفته لدى انضمامه للفريق (في أغسطس 2019) بأنه ماسة خام لأنه وصل إلى مستويات معينة من خلال القدرات التي يتمتع بها."





وأضاف :"واعتقد أنه مع العمل، يمكنه أن يصبح واحدا من أفضل المهاجمين في العالم".



