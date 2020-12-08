الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

فتح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف تجديد المفاوضات مع واحد من أهم لاعبي القارة الإفريقية، للحصول على توقيعه بالانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى المارد الأحمر، للتوقيع مع التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مع بداية العام الجديد.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، أن النادي الأهلي تواصل مع كودجو، والذي أبدى ترحيب شديد بالتواجد مع الفريق وبين صفوفه.





ويحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية، خاصةً مع تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الفريق، بالفترة الأخيرة.



