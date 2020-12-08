أخصائية: كسل الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة الوزن مع أقل طعام

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن علاج تكيس المبايض يكون من خلال تناول كورس سد الشهية وعدم تناول النشويات والسكريات بصورة كاملة.

وتابعت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مريضة تكيس المبيايض تكون اكثر عرضة للإصابة بالسكر من النوع الثاني، لان الجزء السفلي من منطقة البطن يكون به كم كبير من الدهون.

وأشارت إلى أن تكيس المبايض يؤدي إلى الكثير من المشاكل منها عدم انتظام الدروة الشهرية، والاساس في علاج التكيس يكون من خلال خفض الوزن، مضيفة أن أكثر الأشخاص عرضة لكسل في الغدة الدرقية هي السيدات، وهذا يؤدي الى انعدام الحرق، وبالتالي يزيد وزن السيدة عند تناول أقل قدر من طعام.

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