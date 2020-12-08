نرمين الفقى أمام ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انضمت الفنانة نرمين الفقي، الى فريق عمل مسلسل "ضل راجل" لـ النجم ياسر جلال المقرر ان يعرض خلال المارثون الرمضاني المقبل.

و تجسد "نرمين" في المسلسل شخصية جديدة لم تقدمها من قبل، إذ تلتقى نرمين بياسر جلال للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، اخراج أحمد صالح حمصه.

وتعاقدت شركة "سنيرجي" مع كل من محمود عبد المغنى، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، حيث تتابع الشركة المنتجة باقى التعاقدات، حيث يتبقى شخصية نسائية أخرى من المقرر التعاقد معهما خلال أيام.

وفى السياق ذاته، يعقد مخرج العمل أحمد صالح، جلسات عمل يومية مع فريق العمل ومؤلف المسلسل وبطل العمل ياسر جلال وحسام شوقى مديرعام سينرجى، للوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر ديسمبر الجارى.

وتعيش الفنانة نرمين الفقى، حالة من النشاط الفنى حاليًا، حيث تشارك فى بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

كما تشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

وتشارك نيرمين حاليا في تصوير مسلسل "نسل الأغراب" تجسد نرمين ضمن أحداث مسلسل شخصية غجرية صعيدية وتقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، وتراهن عليها بقوة كما صرحت من قبل معربة عن سعادتها مع العمل مع كل أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى.

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