غدا.. في مهرجان القاهرة.. العرض الدولي الأول للفيلم الروسي "يوميات الحصار"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، الفيلم الروسي "يوميات الحصار" للمخرج أندري زايتسيف، وذلك في عرضه الدولي الأول ضمن الأفلام المشاركة في قسم عروض خاصة.

الفيلم يعرض بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه أثنــاء حصــار لينينجــراد مــن قبــل النازيــين في وقــت الحــرب العالميــة الثانيــة في شــتاء 1941، تقطــع أولجــا رحلــة طويلــة لمقابلــة والدهــا فيــما تظنــه اللقــاء الأخــير.
الفيلــم الحاصــل عــلى جائــزة ســانت جــورج الذهبيــة مــن مهرجــان موســكو، يقــدم مرثيــة ســينمائية لواحــد مــن أطــول وأقـسـى الحصــارات في التاريــخ، حصــار لينينغــراد.
يســتخدم المخــرج رحلــة أولجــا ليعــرض نمــاذج مختلفــة مــن البــشر الذيــن عانــوا داخــل الحصــار، كــما يســتغل أماكــن التصويــر بعنايــة لتصبــح أحــد أبطــال العمــل وتســاهم في توحــد المشــاهد مــع هــذه التجربــة القاســية.
يمــزج المخــرج بــين المشــاهد الملونــة وتلــك التــي بالأبيــض والأســود، ليــس فقــط للإشــارة إلى تغــير الزمــن ولكــن إلى تغــير الحالــة النفســية والداخليــة للشــخصيات.

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