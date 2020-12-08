ناصيف زيتون يؤكد: 2020 عام سئ بامتياز

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان السوري ​ناصيف زيتون​ عن استيائه من الأحداث الصعبة التي مرت على الجميع في عام 2020 لما فيها من أخبار بشعة وأزمات صعبة.

وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، متمنياً أن يمضي ما تبقى منها على خير، وقال: "أيام، أسابيع، شهور، و سنة سيئة بإمتياز. الله يخلصنا من هالسنة ع خير و يكفينا شر هالكم يوم الباقيين. تضلو بخير جميعاً".

وعلّقت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ على كلام ناصيف هذا قائلةً: "يا رب تخلص وتاخد كل الأحزان معها".

يشار إلى أن آخر أعمال ناصيف أغنية "يا عسل"، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

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