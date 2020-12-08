التعليم توضح موقف الإجازات الاستثنائية

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كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم توضيحا يخص موضوع الاجازات الاستثنائية وذلك عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك.



وقال الوزير: صدر كتاب دوري يخص "ديوان الوزارة والاجهزة التابعة فقط" بخصوص تنظيم هذا الموضوع.





وأضاف: عدا ديوان الوزارة والأجهزة التابعة فهذا "قرار كل محافظ" بما لا يخل بسير العمل الاداري او العملية التعليمية.



وكان قد نص الخطاب علي: منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية 15 يوما، تبدأ من تاريخ عودته ومنح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه فيه، من خلال احضار المستندات الدالة، على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.