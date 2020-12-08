عاجل.. تعرف على قرار مهرجان القاهرة السينمائي حول المخرج التحرش

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي  في بيان رسمي على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.

 
وأضاف المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.


وتابع المهرجان أنه حتى يحدث ذلك، يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.

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