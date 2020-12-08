كلوب يطمئن جماهير ليفربول : "لا إصابات جديدة"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:10 م
كلوب
كلوب
محمد المحمودي
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طمئن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي جماهير فريقه بشأن جاهزية فريقه قبل مباراة ميتييلاند بدوري أبطال أوروبا غدا

وأكد كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الفريق لا يعاني من إصابات جديدة، وأن اللاعبون المصابون بالفعل لم يتعاف أي منهم أحد حتى هذه اللحظة.

وبخصوص مشاركة اللاعبين الشباب، قال كلوب: "هكذا كرة القدم، تغلق أبواب وتفتح أبواب جديدة، فريقنا معدل أعماره صغير بما فيه الكفاية وهناك لاعبون شباب جيديون.. لم أحدد التشكيل حتى الآن وسأقرر ما هو الأنسب".

وعن خوض المباراة كتحصيل حاضر، قال المدرب الألماني: "إنها المرة الأولى التي ندخل فيها الجولة الأخيرة دون الحاجة للفوز أو لأية نقاط، وعلى الرغم من ذلك سنلعب من أجل الفوز لأننا ليفربول".

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